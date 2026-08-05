15 тысяч семей решили свои проблемы с кредитами с поддержкой Волго-Вятского банка

Более 15 тыс. семей в девяти регионах сохранили финансовую стабильность в первом полугодии 2026 года в Сбере. Общий объём урегулированной задолженности превысил 10 млрд рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года (тогда поддержка была оказана 12,8 тыс. семьям более чем на 9 млрд рублей).