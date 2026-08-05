Владимир Путин поощрил многодетные свердловские семьи

Не остались без внимания и трудовые заслуги. Так, за добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший мастер участка магистральных тепловых сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Евгений Стихин.