Владимир Путин поощрил многодетные свердловские семьи

Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи свердловчан госнаградами. Соответствующий указ был подписан 4 августа и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства наградил за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей жительницу региона Александру Шитову. Ей присвоено звание «Мать-героиня».
Медалью ордена «Родительская слава» награждены свердловчане Елена и Леонид Наталевич.
Не остались без внимания и трудовые заслуги. Так, за добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший мастер участка магистральных тепловых сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Евгений Стихин.
Были отмечены и культурные заслуги уральцев. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден преподаватель Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского Виталий Владимиров.