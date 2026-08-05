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Владимир Путин поощрил многодетные свердловские семьи

Многодетные семьи и выдающиеся уральцы отмечены госнаградами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи свердловчан госнаградами. Соответствующий указ был подписан 4 августа и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства наградил за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей жительницу региона Александру Шитову. Ей присвоено звание «Мать-героиня».

Медалью ордена «Родительская слава» награждены свердловчане Елена и Леонид Наталевич.

Не остались без внимания и трудовые заслуги. Так, за добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший мастер участка магистральных тепловых сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Евгений Стихин.

Были отмечены и культурные заслуги уральцев. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден преподаватель Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского Виталий Владимиров.