Отдалённые районы Хабаровского края обеспечили дополнительными объёмами топлива

За прошедшую неделю в отдаленные территории Хабаровского края отгружено свыше 1000 тонн автомобильного бензина и дизельного топлива. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», основные объемы направлены в портовые и северные районы.
В Ванинский и Советско-Гаванский районы поставлено 290 тонн АИ-92, 102 тонны АИ-95 и 363 тонны дизеля. В Ульчский район, район имени Полины Осипенко, Николаевский район и Солнечный округ отправили 30 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 80 тонн дизельного топлива. На текущей неделе планируется дополнительно завезти в Советско-Гаванский, Ванинский и Ульчский районы по 60 тонн бензина марок АИ-95 и АИ-92.
Однако в этих территориях ситуация остается сложной: потребление топлива за последнее время выросло в 2,5 раза. Как уточнили в краевом минэнерго, заявки на отгрузку рассматриваются ежедневно, а региональные власти круглосуточно координируют действия с нефтяными компаниями и федеральными структурами для бесперебойного снабжения предприятий и жителей.
Параллельно началась отгрузка в Верхнебуреинский район: 20 тонн АИ-92, 60 тонн АИ-95 и 20 тонн дизеля. Кроме того, продолжается обеспечение аграриев: для проведения полевых работ уже заключены договоры на поставку 316 тонн солярки.
Всего за июль в крае израсходовано более 9 тысяч тонн АИ-92, свыше 15 тысяч тонн АИ-95 и более 20 тысяч тонн дизтоплива, что в 1,3 раза превышает показатели аналогичных периодов прошлых лет. При этом в регионе работают 183 заправочные станции, но пока сохраняется ограничение на отпуск бензина в канистры — это решение, по словам чиновников, призвано предотвратить спекулятивный спрос.