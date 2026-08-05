Отдалённые районы Хабаровского края обеспечили дополнительными объёмами топлива

Всего за июль в крае израсходовано более 9 тысяч тонн АИ-92, свыше 15 тысяч тонн АИ-95 и более 20 тысяч тонн дизтоплива, что в 1,3 раза превышает показатели аналогичных периодов прошлых лет. При этом в регионе работают 183 заправочные станции, но пока сохраняется ограничение на отпуск бензина в канистры — это решение, по словам чиновников, призвано предотвратить спекулятивный спрос.