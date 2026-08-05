Уголовное дело главы Кочево поступило в суд

Уголовное дело в отношении господина Юркина было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю 7 июля 2025 года. По версии следствия, он дал указание подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот, стоимостью 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. В СУ СКР считают, что преступление господин Юркин совершил «из иной личной заинтересованности», с целью освоить выделенные деньги. В итоге это повлекло нарушение интересов государства, а также прав сирот на получение жилья. Вместе с господином Юркиным обвиняемой по этому делу проходит сотрудница управления капстроительства Кочева Татьяна Дружинина.