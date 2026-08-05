Актриса Бенна Гереде оказалась под следствием из-за кулона в виде вибратора

Внимание прокуратуры района Бакыркей в Стамбуле привлек выпуск YouTube-подкаста Yarg s z. Во время беседы с ведущей Эмель Озугур 54-летняя Гереде показала украшение и пошутила, что предпочитает всегда носить его с собой на случай повышения либидо.