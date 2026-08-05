Актриса Бенна Гереде оказалась под следствием из-за кулона в виде вибратора

Турецкая актриса Бенну Гереде оказалась под следствием из-за кулона в виде портативного вибратора. Об этом сообщает издание Haberler.
Внимание прокуратуры района Бакыркей в Стамбуле привлек выпуск YouTube-подкаста Yarg s z. Во время беседы с ведущей Эмель Озугур 54-летняя Гереде показала украшение и пошутила, что предпочитает всегда носить его с собой на случай повышения либидо.
После выхода ролика актрису задержали и доставили в суд. Ей вменили нарушение статьи 226 Уголовного кодекса Турции о распространении непристойных материалов через интернет. Она предусматривает от полугода до трех лет лишения свободы.
Суд освободил Гереде под подписку о невыезде. Прокуратура также потребовала от администрации YouTube заблокировать выпуск на территории Турции.
Немногим ранее в Стамбуле задержали известную турецкую певицу Сылу Генчоглу по делу о наркотиках. Она вошла в число 25 знаменитостей и бизнесменов, которым предстояло пройти биологические тесты. Полиция Турции проводит подобные рейды с осени 2025 года.