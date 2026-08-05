В Комсомольске-на-Амуре расследуют ДТП автобуса с 80 пассажирами

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после аварии рейсового автобуса, в котором находились около 80 пассажиров, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Дорожное происшествие произошло 5 августа около 11 часов. По предварительным данным следствия, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный», не справился с управлением. Транспорт съехал в левый по ходу движения кювет.
В момент аварии в салоне находились десятки пассажиров. Трое человек получили травмы, сейчас специалисты устанавливают степень вреда их здоровью.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, были ли соблюдены требования при организации пассажирских перевозок.
В рамках расследования будет дана оценка действиям всех ответственных лиц — в том числе тем, кто отвечал за техническое состояние автобуса и его выпуск на маршрут.
Сейчас проводятся следственные и иные мероприятия, необходимые для установления причин аварии.