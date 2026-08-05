Ответ природы. Как бобры, гигантские сомы и суперсвиньи захватывают Европу

Человек привык считать себя венцом творения и полновластным хозяином планеты. Он осушает болота, строит плотины, меняет русла рек, выводит новые виды животных и растений, а ещё завозит их туда, где их раньше не было, меняя местные экосистемы.
Но раз назвался царём природы, надо соответствовать этому званию. Причём непрестанно. Снял корону хоть ненадолго — и вот уже «подданые» теснят тебя с трона и норовят занять твоё место.
Всё чаще кажется, что во взаимоотношениях человека и природы так и происходит. Заигрывая с нею и нарушая хрупкий баланс, человечество постепенно теряет контроль, и природа в ответ начинает наступать, причём порой какими-то мощными темпами.
Грызут кабели, разрушают мосты
Сто лет назад бобры были символом меховой роскоши. Десятки тысяч их шкур уходили на шапки и воротники. Дошло до того, что к 1970-м годам в Московской области оставалось всего 150−200 представителей этого вида. Сегодня их в регионе свыше 12 тысяч.
Мода на натуральный мех прошла, и бобры заполонили реки и пруды. И не везде люди рады такому соседству, ведь грызуны (а бобры относятся к этому отряду млекопитающих, между прочим, самому многочисленному) строят плотины там, где их не просят, меняют течения рек и поднимают уровень воды, что приводит к подтоплениям дорог и дачных участков, гибели деревьев.
Вот примеры. В Новосибирской области деятельность этих полуводных млекопитающих приводит к разрушению гидротехнических сооружений. Несколько лет назад они оставили без света два села: из-за бобровых плотин вода вышла из берегов на реке Грязнушке и вывела из строя линию электропередач.
В декабре 2025-го, в самый канун Нового года, грызуны повредили магистральный кабель в Архангельской области. Без связи могли остаться 13 тысяч жителей в нескольких районах.
В Ленинградской области жители нескольких СНТ проснулись по пояс в воде: бобры за ночь повернули вспять местную реку Лебяжья, подтопив 45 участков. А в Башкортостане они построили жилища под насыпью с железнодорожным полотном, что, конечно же, вызвало тревогу властей: насыпь может размыться, а это уже грозит транспортной катастрофой.
Агрессивный «канадец»
По данным Минприроды, численность бобров на территории России оценивается в 804 тысячи особей. Большая часть этих животных обитает в Центральном и Приволжском федеральных округах. У нас их два вида — европейский бобр (он же речной, или обыкновенный) и канадский. Как утверждают представители Минприроды, более 90% популяции приходится на европейского бобра. Но есть нюанс.
Канадский бобр появился в СССР в начале 1950-х. Его завезли намеренно (для увеличения численности этих животных), а кроме того, он расселялся к нам из Финляндии, куда его также завезли из Америки, и через Карелию продвигался всё дальше. На языке биологов такой вид (чужеродный, пришлый) называется инвазионным, и, как правило, в новой среде обитания он ведёт себя агрессивнее, тесня местные виды и отбирая у них кормовую базу.
И канадский бобр не стал исключением
«Из всех опасных инвазионных видов млекопитающих канадский бобр заслуживает особого внимания. Сейчас он повсеместно вытесняет речного бобра, поскольку более плодовит, — говорит главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Варос Петросян. — Казалось бы, какая разница, если они похожи? Но проблема в том, что канадский бобр плохо влияет на водные и околоводные экосистемы: появляются новые болота, из-за построенных плотин иссушаются ельники, меняются гидрологический режим, флора и фауна».
В Америке и Европе канадские бобры давно уже разрушают деревянные мосты и опоры, перегрызают кабели, оставляя без связи жителей небольших поселений. Кстати, бобр, повредивший магистральный кабель в Архангельской области накануне Нового года, наверняка тоже был «канадцем». И подобные истории будут происходить всё чаще.
«Есть математическая модель, которая показывает, что этот вид будет расселяться и расширять ареал, уменьшая численность обыкновенного бобра. В числе прочего модель прогнозирует, что со временем в ведущих заповедниках европейской части России наш бобр будет замещён канадским, — продолжает Варос Петросян. — К сожалению, работы, связанные с регулированием численности бобров, в России сейчас практически не ведутся».
Медведи, тигры, суперсвиньи
Бобры — не единственный пример того, как природа постепенно возвращает утраченное господство или территории, которые готов уступить ей человек.
Каждый год фиксируются сотни столкновений этих зверей с людьми. Хищники спокойно выходят к жилью и палаткам туристов, атакуют местных жителей. Особенно остро ситуация проявляется на Камчатке: там за год регистрируют более 600 случаев проникновения медведей в населённые пункты, и в целях безопасности приходится ликвидировать сотни особей.
В Японии ситуация похожая и даже хуже. Там косолапые спокойно заходят в супермаркеты, бродят по парковкам, нападают на людей в их домах. Был случай, когда медведь проник на закрытую территорию аэропорта, из-за чего пришлось задержать рейсы на полтора часа.
В Китае — аналогичная картина: в провинции Хэйлунцзян тигр проник в деревню и напал на местного жителя. Экологи говорят: хорошо, что меры по сохранению природы работают, и популяции зверей восстанавливаются. Но плохо, что нет механизмов мирного сосуществования с ними и продуманных мер безопасности.
А вот пример с несколько иным акцентом. В Кировской области жителей села Бисерово и окрестных деревень держат в страхе десятки суперсвиней — гибридов дикого кабана и домашней свиньи. Животные полностью утратили страх перед человеком и транспортом, свободно разгуливают по дорогам, провоцируют ДТП.
Более того, они устраивают набеги на кладбище, разрывая могилы, и забираются на частные огороды, уничтожая урожаи. Недавно агрессивное стадо окружило грибника с 12-летней дочерью. Девочке пришлось спасаться на дереве, пока отец криками отбивался от хряков.
Откуда же взялись суперсвиньи? Оказывается, их выращивал местный житель, который не смог соблюдать режим содержания животных. В итоге они вырвались на волю. Охотникам выдали лицензии на отлов, но ликвидировать обезумевшее стадо пока не удалось.
Кстати, похожая проблема есть в Аргентине. Там одичавшие домашние свиньи (а чаще — их гибриды с дикими кабанами) стали серьёзной угрозой как для сельского хозяйства, так и для местных экосистем. Животные, расплодившиеся до миллионов голов, уничтожают посевы и вытесняют местных травоядных.
Сомы поедают даже уток и голубей
Интересные сообщения приходят из Италии, где рыбаки всё чаще вылавливают гигантских сомов. Отдельные особи превышают два метра в длину и весят более 500 килограммов.
Этих сомов когда-то завезли в страну ради спортивной рыбалки. Вскоре они адаптировались, а их прожорливость оказалась прямо-таки сверхъестественной. Они быстро растут и способны откладывать десятки тысяч икринок. Огромные сомы охотятся на местные виды рыб и поедают водоплавающих птиц, включая уток, и даже голубей на берегу.
В озере Гарда, одном из популярных туристических мест, сомы уже угрожают местной экосистеме. Власти региона выделили 100 тысяч евро на выплату компенсаций рыбакам, которые будут заниматься сокращением численности инвазионного вида.
Как отмечают учёные, глобальное потепление способствует его экспансии: для размножения сомам нужна температура воды выше 20, и теперь в тёплые годы они могут метать икру несколько раз за сезон. Их ареал расширяется на север — в Бельгию и Нидерланды.
Природа оказалась умнее, чем думал человек. Она взяла то, что ей дали, и использовала по-своему. Бобры меняют гидрологию водоёмов. Сомы поедают всё, что движется, превращаясь в монстров, каких в Европе никто не видел.
И теперь человек вместо того, чтобы управлять природой, вынужден управлять последствиями собственных решений. А природа даёт понять: да, она терпелива, но она всегда отвечает.