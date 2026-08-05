Ответ природы. Как бобры, гигантские сомы и суперсвиньи захватывают Европу

Канадский бобр появился в СССР в начале 1950-х. Его завезли намеренно (для увеличения численности этих животных), а кроме того, он расселялся к нам из Финляндии, куда его также завезли из Америки, и через Карелию продвигался всё дальше. На языке биологов такой вид (чужеродный, пришлый) называется инвазионным, и, как правило, в новой среде обитания он ведёт себя агрессивнее, тесня местные виды и отбирая у них кормовую базу.