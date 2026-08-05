Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил построенный детский сад в красноярском жилом комплексе «Универс»

В рамках рабочего визита в Красноярск заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетили площадку детского сада в жилом комплексе «Универс» в Октябрьском районе. Вместе с ним объект осмотрели заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Кузьмин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Максим Говорушкин. Визит стал частью обсуждения перспектив комплексного развития территорий в регионе.
Генеральный директор компании-застройщика Александр Якубович представил участникам встречи отчёт о ходе строительства детского сада и обозначил сроки реализации договора о комплексном развитии территории (КРТ) на проспекте Свободном.
Марат Хуснуллин дал высокую оценку новому социальному объекту. По его словам, он получился современным и продуманным: «Всё сделано с заботой о детях и сотрудниках — предусмотрены комфортные помещения, благоустроена территория. Проект стартовал в 2021 году, и в рамках КРТ здесь запланировано строительство 114 000 кв. м жилья. Это отличный пример того, как механизм КРТ работает на практике и помогает создавать современную инфраструктуру в новых жилых кварталах».
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего применения механизма КРТ в Красноярском крае. Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе заключено 29 договоров о комплексном развитии территорий на общей площади 467,5 га. В рамках этих договоров планируется возвести порядка 4 219 тыс. кв. м нового жилья — масштабный объём, который напрямую влияет на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей края.
Реклама. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “ПАРТНЕР-СТРОЙ”, Erid: 2VfnxxsJcfM.