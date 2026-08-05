Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил построенный детский сад в красноярском жилом комплексе «Универс»

Марат Хуснуллин дал высокую оценку новому социальному объекту. По его словам, он получился современным и продуманным: «Всё сделано с заботой о детях и сотрудниках — предусмотрены комфортные помещения, благоустроена территория. Проект стартовал в 2021 году, и в рамках КРТ здесь запланировано строительство 114 000 кв. м жилья. Это отличный пример того, как механизм КРТ работает на практике и помогает создавать современную инфраструктуру в новых жилых кварталах».