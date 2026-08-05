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В Ужуре ранее судимый пьяный мотоциклист без прав попал под «уголовку»

В Ужуре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего мотоциклиста без прав с признаками опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Ужуре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего мотоциклиста без прав с признаками опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы остановили мужчину во время патрулирования. Проверка показала, что водительского удостоверения он никогда не получал. Освидетельствование выявило 0,461 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал полицейским, что возвращался домой из гостей, где употреблял спиртное.

Ранее его уже судили за пьяное вождение. В 2021 году мужчине назначили семь месяцев лишения свободы и запретили управлять транспортом на 30 месяцев.

Теперь в отношении жителя Ужура возбудили новое уголовное дело по ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

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