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В Пролетарском районе отремонтировали внутриквартальные проезды по трем адресам

В Пролетарском районе продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Подрядная организация выполняет восстановление участков, которые наиболее нуждаются в обновлении дорожного покрытия.

В Пролетарском районе продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Подрядная организация выполняет восстановление участков, которые наиболее нуждаются в обновлении дорожного покрытия.

— Основная цель проводимых работ — повысить безопасность и обеспечить более комфортные условия передвижения для жителей района, — отметил глава района Зураб Киладзе. — На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены по трём адресам на пр.40-летия Победы. Работы продолжаются в плановом режиме, и по мере их выполнения будут обновляться и другие участки.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.