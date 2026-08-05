В Пролетарском районе отремонтировали внутриквартальные проезды по трем адресам

— Основная цель проводимых работ — повысить безопасность и обеспечить более комфортные условия передвижения для жителей района, — отметил глава района Зураб Киладзе. — На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены по трём адресам на пр.40-летия Победы. Работы продолжаются в плановом режиме, и по мере их выполнения будут обновляться и другие участки.