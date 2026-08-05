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Минский метрополитен предупредил о проблемах при оплате проезда

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Оплата проезда с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати» на станциях метро в среду временно не проводится, об этом предупредили в пресс-службе столичной подземки.

Источник: Sputnik.by

«Ведется работа по восстановлению деятельности данного сервиса», — уточнили в метрополитене.

Сообщается, что проблемы возникли по техническим причинам, не зависящим от метрополитена.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

В пресс-службе платежного сервиса предупредили, что в настоящее время имеются проблемы с доступом к информационным ресурсам «Оплати» через мобильный интернет — может быть полная либо частичная недоступность.

Причины выясняются.

Ранее утром сообщалось, что по техническим причинам временно не работают банковские терминалы в кассах станций «Московская», «Автозаводская» и на Зеленолужской линии. Вскоре работа терминалов была восстановлена.