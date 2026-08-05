Минский метрополитен предупредил о проблемах при оплате проезда

«Ведется работа по восстановлению деятельности данного сервиса», — уточнили в метрополитене.
Сообщается, что проблемы возникли по техническим причинам, не зависящим от метрополитена.
Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.
В пресс-службе платежного сервиса предупредили, что в настоящее время имеются проблемы с доступом к информационным ресурсам «Оплати» через мобильный интернет — может быть полная либо частичная недоступность.
Причины выясняются.
Ранее утром сообщалось, что по техническим причинам временно не работают банковские терминалы в кассах станций «Московская», «Автозаводская» и на Зеленолужской линии. Вскоре работа терминалов была восстановлена.