С нового 2026−2027 учебного года в России изменится подход к Основному государственному экзамену (ОГЭ) по истории для девятых классов. С 1 сентября содержание экзаменационных билетов будет приведено в полное соответствие с новыми едиными государственными учебниками и федеральной образовательной программой. Это решение призвано сформировать единое образовательное пространство и сделать процесс подготовки к аттестации максимально понятным.
Главная цель нововведения — исключить ситуацию, когда вопросы на экзамене выходят за рамки изученного на уроках материала. Теперь эта проблема решена системно. Экзаменационные вопросы будут строго соответствовать содержанию единых государственных учебников по истории, а введенное единое поурочное планирование исключает возможность произвольного изменения программы.
Для более глубокого изучения предмета пересмотрено количество учебных часов: в 6−8-х классах уроки истории теперь будут проводиться трижды в неделю вместо двух. При этом важно понимать разделение внутри курса. В ходе синхронизации региональная история получила официальный статус обязательной части школьной программы. Она остается важнейшим воспитательным элементом, который обогащает кругозор детей и прививает любовь к малой родине. Однако она осталась за рамками самого государственного экзамена. Разделение четкое: изучаем мы всё — от общероссийской истории до краеведения, но проверяем на ОГЭ только единый федеральный минимум.
Для учеников и учителей это означает, что подготовка стала предсказуемой. Основным источником знаний остаются новые школьные учебники, включенные в Федеральный перечень. Для отработки практических навыков Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) рекомендует использовать свой открытый банк заданий. Синхронизация закрепила за региональной историей роль важного образовательного элемента, сделав при этом итоговую аттестацию более справедливой, а сам учебный процесс — менее стрессовым для всех участников [sources=[синтез данных из открытых источников]].
"В учебниках по истории и в заданиях ОГЭ всё полностью синхронизировано. Они опираются на федеральные рабочие программы основного общего образования, и соответственно. Другими словами, в заданиях ОГЭ всё полностью синхронизировано с тем, что изучают наши ученики в школах.
При этом важно помнить: к любому экзамену нужно готовиться заранее. Синхронизация программ дает четкую систему координат и понимание того, что именно проверяется, но она не отменяет необходимости планомерной работы. Только регулярное повторение материала позволяет уверенно чувствовать себя на итоговом испытании", отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Напомним, 4 августа министерство просвещения РФ заявило о синхронизации зданий ОГЭ по истории с учебной программой.