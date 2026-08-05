Михаил Пучков: cинхронизация учебников по истории и заданий ОГЭ не отменяет необходимости планомерной подготовки для учеников

Для более глубокого изучения предмета пересмотрено количество учебных часов: в 6−8-х классах уроки истории теперь будут проводиться трижды в неделю вместо двух. При этом важно понимать разделение внутри курса. В ходе синхронизации региональная история получила официальный статус обязательной части школьной программы. Она остается важнейшим воспитательным элементом, который обогащает кругозор детей и прививает любовь к малой родине. Однако она осталась за рамками самого государственного экзамена. Разделение четкое: изучаем мы всё — от общероссийской истории до краеведения, но проверяем на ОГЭ только единый федеральный минимум.