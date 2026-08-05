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В российских школах смогут временно приостанавливать занятия из-за роста заболеваемости

В российских школах смогут временно приостанавливать занятия, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учеников.

В российских школах смогут временно приостанавливать занятия, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учеников. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Региональным органам образования рекомендовано вводить дополнительные противоэпидемические меры в период сезонного роста заболеваемости. В частности, речь идет об отмене массовых мероприятий и временном прекращении учебных занятий.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал организовать вакцинацию сотрудников образовательных учреждений против гриппа и проводить для работников обучение мерам профилактики инфекционных заболеваний.

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