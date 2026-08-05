В российских школах смогут временно приостанавливать занятия из-за роста заболеваемости

В российских школах смогут временно приостанавливать занятия, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учеников. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Региональным органам образования рекомендовано вводить дополнительные противоэпидемические меры в период сезонного роста заболеваемости. В частности, речь идет об отмене массовых мероприятий и временном прекращении учебных занятий.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал организовать вакцинацию сотрудников образовательных учреждений против гриппа и проводить для работников обучение мерам профилактики инфекционных заболеваний.
Ночная атака на Тульскую область: сотни БПЛА повредили дома и склад Wildberries.