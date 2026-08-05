Змею заметили в красноярских «Тихих зорях» (видео)

В микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске местная жительница во время вечерней прогулки с собакой заметила змею. Рептилию обнаружили рядом с хозяйственным корпусом на улице Лесников, 21а — неподалеку от «Платинум Арены», сообщает издание gornovosti.ru.
Судя по внешнему виду, это был уж темного окраса. Такие змеи не представляют опасности для человека и часто встречаются в Сибири. В Красноярске ужи обитают в том числе в районе нацпарка «Красноярские Столбы», который находится недалеко от «Тихих зорь».
Ранее красноярские врачи дали рекомендации, что делать при укусе змеи. Так, следует обработать ранку антисептиком, наложить повязку и принять антигистаминное. Отсасывать яд, прижигать ранку или накладывать жгут нельзя — это может привести к ожогам, инфекции или нарушению кровотока. После укуса необходимо обратиться к врачу — в первые три дня отек и реакция на яд могут усилиться.
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