Змею заметили в красноярских «Тихих зорях» (видео)

Судя по внешнему виду, это был уж темного окраса. Такие змеи не представляют опасности для человека и часто встречаются в Сибири. В Красноярске ужи обитают в том числе в районе нацпарка «Красноярские Столбы», который находится недалеко от «Тихих зорь».