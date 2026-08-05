Юг и центр Хабаровского края накроет ливнями: под ударом 5 районов

Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Непогода может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. При порывистом ветре возможны: перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и происшествий на водных объектах, нарушений в работе всех видов транспорта. При разливе малых рек возможны подтопления низких мест в населенных пунктах, дорог и мостовых сооружений, кратковременное скопление дождевых осадков в низинах и на придворовых территориях.