В Красноярском крае ужесточили контроль над выбросами в периоды НМУ

Порядок такой: получив прогноз о неблагоприятных условиях от Среднесибирского УГМС, минэкологии оперативно будут информировать производства через систему «Платформа НМУ». И компании должны немедленно приступить к снижению выбросов. А после отчитаться в этом в конкретно указанный срок.