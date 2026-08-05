Александр Ревва высказался о разводе Михаила Галустяна с супругой

После того как актер Галустян подтвердил роман с Лилией Киосе, эта тема вызвала широкий резонанс в Сети. Пользователи принялись обсуждать, когда именно начались их отношения, а некоторые предположили, что именно новая возлюбленная артиста могла стать причиной его расставания с бывшей супругой Викторией.