Александр Ревва высказался о разводе Михаила Галустяна с супругой

Актер Александр Ревва в соцсетях высказался о разводе и новых отношениях своего коллеги Михаила Галустяна.
Артист отметил, что развод сложно назвать приятным событием, однако даже в такой ситуации можно найти положительные стороны. Пользователи Сети посчитали, что этими словами он выразил поддержку Виктории — бывшей супруге Михаила, которая пока не сообщала о новых отношениях.
— Развод, безусловно, плохо! Но впоследствии из одной несчастной пары появляются две счастливые пары! Счастья вам, Галустяны! — написал Ревва.
После того как актер Галустян подтвердил роман с Лилией Киосе, эта тема вызвала широкий резонанс в Сети. Пользователи принялись обсуждать, когда именно начались их отношения, а некоторые предположили, что именно новая возлюбленная артиста могла стать причиной его расставания с бывшей супругой Викторией.
Ранее актер поделился с подписчиками кадрами из романтической поездки в Санкт-Петербург вместе со своей возлюбленной Лилией. Пара на видео проплывает на катере по рекам и каналам Северной столицы.