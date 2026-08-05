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Имя Иван вошло в число самых популярных мужских имён в США

Имя Иван продолжает оставаться одним из самых распространённых мужских имён в Соединённых Штатах.

Имя Иван продолжает оставаться одним из самых распространённых мужских имён в Соединённых Штатах. Об этом свидетельствуют данные американской Службы социального обеспечения.

По информации ведомства, ежегодно имя Иван получают более двух тысяч новорождённых мальчиков. В этом году так назвали 2240 детей, а годом ранее — 2354.

На протяжении последних лет имя Иван стабильно входит в число двухсот самых популярных мужских имён в США, занимая места во второй сотне рейтинга.

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