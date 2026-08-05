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«Сослались на обстоятельства непреодолимой силы». Белорусские предприниматели обратились к властям из-за пожаров на складах Wildberries

Предприниматели Беларуси обратились к властям из-за ситуации в Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские предприниматели обратились к властям из-за ситуации после пожаров в логистических центрах Wildberries, пишет officelife.by.

Так, в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей назвали «весьма существенными для белорусской экономики» масштабы проблем из-за пожаров на логистических объектах Wildberries на территории России. В союзе сообщают, что предприниматели получили от маркетплейса отказы в компенсации со ссылкой на «обстоятельства непреодолимой силы». После обращения к юристам эти основания предприниматели считают необоснованными.

— В связи с этим направлено письмо в Министерство экономики, в котором мы просим провести рабочее совещание и выработать механизм воздействия на маркетплейс, — рассказали в союзе предпринимателей.

Также в организации рассказали, что на данный момент на складах Wildberries в России держат свою продукцию более 22 тысяч субъектов хозяйствования Беларуси.

— Ущерб от пожаров для белорусских предприятий еще только начинает оцениваться. Проводится непростая работа белорусских продавцов с Wildberries, — отметили в союзе.

Уже прошла встреча с руководителями производственных компаний-селлеров и юристами, где рассматривались варианты развития событий и действий предпринимателей. Также уже обсуждался вопрос коллективной судебной защиты, если все же урегулировать претензии мирным путем не получится.

Белорусские предприниматели хотят объединить усилия делового сообщества и компетентных органов госуправления, чтобы минимизировать ущерб белорусских предприятий.

Ранее еще белорусская косметическая фирма Modum рассказала о товаре, пострадавшем на складах Wildberries под Москвой после атаки беспилотников.

Еще мы писали, что «Белтелеком» сообщил об изменениях в тарифах.

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