«Сослались на обстоятельства непреодолимой силы». Белорусские предприниматели обратились к властям из-за пожаров на складах Wildberries

Так, в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей назвали «весьма существенными для белорусской экономики» масштабы проблем из-за пожаров на логистических объектах Wildberries на территории России. В союзе сообщают, что предприниматели получили от маркетплейса отказы в компенсации со ссылкой на «обстоятельства непреодолимой силы». После обращения к юристам эти основания предприниматели считают необоснованными.