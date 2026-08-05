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Мем «6−7» возглавил рейтинг самых обсуждаемых тем среди россиян

Мем «6−7» стал самой обсуждаемой темой среди российских пользователей во второй половине 2026 года.

Мем «6−7» стал самой обсуждаемой темой среди российских пользователей во второй половине 2026 года. К такому выводу пришли авторы исследования «Национальный индекс тревожностей», которое анализирует активность в социальных сетях и средствах массовой информации.

По данным исследования, популярность мема превзошла даже обсуждение блокировок сервисов и средств обхода ограничений. Аналитики отмечают, что тема распространялась в соцсетях значительно быстрее, чем в традиционных СМИ.

Мем появился ещё в 2025 году, однако широкую известность в России получил только в этом году. Его происхождение связывают с вирусным видео блогера Кэма Уайлдера, после которого выражение быстро стало популярным среди подростков и пользователей социальных сетей.

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