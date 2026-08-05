В Воронеже поставили спектакль-прогулку к 200-летию собирателя сказок Афанасьева

Александр Афанасьев (1826−1871), выпускник юрфака Московского университета, работал в архиве Министерства иностранных дел, а в свободное время изучал купленные на рынке старинные книги и рукописи. Накопив богатый материал, он загорелся идеей издать его и подготовил сборник «Народные русские сказки», куда вошло более 600 произведений. На тот момент это был самый полный свод фольклора не только в России, но и в мире. Он также собрал сказки религиозного и эротического содержания, что для того времени было прорывом.