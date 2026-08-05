В Воронеже поставили спектакль-прогулку к 200-летию собирателя сказок Афанасьева

Совершить познавательный променад по «заповеднику воронежской старины» смогут гости района Девичок. По выходным там начали показывать необычный спектакль — с аудиогидом и волшебными арт-объектами, декорациями в виде реальных улочек и домов. Зрители сами становятся участниками театрального действа. А рассказчиком выступает знаменитый ученый — филолог и этнограф, который впервые систематизировал и издал сотни русских народных сказок, Александр Афанасьев. Уроженец Воронежской губернии. 24 июля исполнилось 200 лет со дня его рождения.
Афанасьев появился на свет в уездном городе Богучаре, рос в Боброве. А с 11 лет учился в мужской гимназии в Воронеже — в доме губернатора Сонцова на Большой Девиченской (сегодня — улица Сакко и Ванцетти, 102).
Здание сохранилось, хоть и требует ремонта. Оно украшает пейзаж Девичка — небольшой территории, где горожане живут уже 300 лет. Для Воронежа, который в годы Великой Отечественной был почти стерт с лица земли, это знаковое место, где можно увидеть историческую застройку и планировку.
На Девичке соседствуют городские усадьбы XIX века и модерновые особнячки, домики с резными ставнями и «дворцы» из девяностых и нулевых, самое старое каменное здание города (колокольня Акатова монастыря) и современные офисы. На небольшой территории сосредоточено более 100 памятников истории и культуры, действуют женская обитель и дом-музей Анатолия Дурова. В палисадниках цветут мальвы, под ноги прохожим шлепаются спелые груши, а в щербинах стен прячутся «малые соседи» — фигурки птиц и зверей, вылепленные местными керамистами.
Помочь горожанам увидеть красоту в таких «неприбранных» местах с богатой историей и решили авторы нового спектакля. Над ним работали активные жители и команда «Воронежского академического уличного театра». Они представили, каким был бы сборник сказок о Девичке, если бы его составлял Александр Афанасьев в XXI веке. К слову, на малой родине ученый записал лишь десяток сказок (сам он в экспедиции почти не ездил — пользовался материалами Русского географического общества и Владимира Даля).
На девичнике соседствуют городские усадьбы XIX века и модерновые особнячки, домики с резными ставнями и «дворцы» из девяностых и нулевых.
Зрители «Сказок на Девичке» надевают наушники и отправляются в часовое путешествие по извилистому маршруту. Сориентироваться помогает вкрадчивый голос главного героя (его озвучил актер Воронежского театра драмы Вячеслав Гардер), провожатые из «ВАУ театра» и листовки на стенах — с портретами Афанасьева и забавными афоризмами на тему русского фольклора. На кирпичных фасадах, деревьях и уличных почтовых ящиках поджидают арт-объекты. Художница Юлия Дмитриева использовала для них орнаменты и детали народного костюма, лубочных героев и «мемные» фразочки.
Гимназисту Афанасьеву такое озорство наверняка пришлось бы по вкусу. Судя по воспоминаниям, он смотрел на мир трезво и с иронией. С детства интересовался живым народным словом, много читал — и тем сильнее отторгал зубрежку, самодурство учителей и косность однокашников, недорослей лет 18−19, у которых «на уме были сабля и шпоры»…
Сценарист Алена Сечкина изучила и работы ученого, и сам район, по которому он наверняка гулял после уроков. По тем же улицам в разные годы ходили краевед Евгений Болховитинов и будущий живописец Николай Ге, номинант на Нобелевскую премию химик Михаил Цвет и основатель цирковой династии Анатолий Дуров, автор классического учебника геометрии Андрей Киселев и его дочь Елена, ставшая талантливой импрессионисткой. Их истории тоже вошли в спектакль.
Показывать его планируют в теплое время года. Но, если удастся, адаптируют и к зимним условиям. Актуальное расписание — в паблике «ВАУ театра» (https://vk.ru/vau_theatre).
Справка «РГ».
Александр Афанасьев (1826−1871), выпускник юрфака Московского университета, работал в архиве Министерства иностранных дел, а в свободное время изучал купленные на рынке старинные книги и рукописи. Накопив богатый материал, он загорелся идеей издать его и подготовил сборник «Народные русские сказки», куда вошло более 600 произведений. На тот момент это был самый полный свод фольклора не только в России, но и в мире. Он также собрал сказки религиозного и эротического содержания, что для того времени было прорывом.
Кроме того, Афанасьев предложил классификацию сказок и адаптировал часть их для детей. В этой «сглаженной» версии большинство сюжетов нам сегодня и знакомо. Он же проанализировал верования язычников в фундаментальном труде «Поэтические воззрения славян на природу». За косвенную связь с эмигрантом Герценом ученый лишился работы и умер практически в нищете, в квартире, заваленной рукописями.