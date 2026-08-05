Акция «Вода России» прошла на озере лотосов в Хабаровском крае

Сотрудники Хабаровского филиала «Газпром трансгаз Томск» провели ежегодную экологическую акцию по уборке берега озера лотосов в Хабаровском районе. Предприятие взяло шефство над водным объектом и регулярно наводит порядок в рамках всероссийской акции «Вода России» — она входит в президентский нацпроект «Экологическое благополучие». Волонтеры собрали десятки мешков мусора — в основном пластиковые бутылки и картонные коробки. Организаторы отмечают: с каждым годом отходов становится меньше. Озеро лотосов — одна из визитных карточек Хабаровского края. Лотос Комарова цветет всего пару недель, а каждый бутон живет три дня, привлекая тысячи туристов. Сейчас вокруг озера оборудованы смотровые площадки, чтобы любоваться цветами можно было без вреда для хрупких стеблей. Место страдает от последствий массового отдыха, и предприятие помогает поддерживать его в чистоте. «Мы видим эту красоту регулярно и не можем оставаться в стороне. К сожалению, не все отдыхающие убирают за собой. Мы решили изменить ситуацию личным примером», — рассказала инженер по охране окружающей среды Ирина Рязанова. Министерство природных ресурсов Хабаровского края поблагодарило руководство и сотрудников филиала за активную помощь в экологических проектах и ответственное отношение к природе.