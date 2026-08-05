Хабаровчанина обвинили в распространении наркотиков и отобрали у него 70 тысяч рублей

К мужчине на улице ночью подъехала машина. Из нее вышел незнакомец и обвинил мужчину в распространении наркотиков. После этого злоумышленник насильно посадил горожанина в машину, угрожая ему ножом. В машине он потребовал перевести ему крупную сумму денег — потерпевший подчинился и перевел угрожавшему 70 тысяч рублей. Нападавший отпустил мужчину и уехал. По подозрению в нападении задержали 30-летнего мужчину. Ранее он уже привлекался к ответственности за присвоение чужого имущества и кражу. Деньги он уже потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.