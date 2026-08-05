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Утром 5 августа ДТП сковало движение на Красавинском мосту в Перми

Одна из девушек попросила водителей в комментариях пропустить скорую, потому что она едет в роддом.

ДТП сковало движение на Красавинском мосту в Перми, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как пишут пермяки в местных пабликах, движение в сторону Закамска полностью остановилось. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка начинается от деревни Кондратово и тянется 4,5 километра. Участок окрашен в бордовый цвет, а также на середине моста отмечено ДТП.

«Едем на встречном направлении, все глухо, не проехать. Грузовик замял легковушку. Оба ряда перегородили», — написала пермячка в комментариях к аварии.

Также горожане отмечают, что ситуацию осложняет ремонт дороги. Одна из девушек попросила водителей в комментариях пропустить скорую, потому что она едет в роддом. Меньше, чем через 10 минут она поблагодарила всех и сообщила, что они успешно преодолели мост.

«Лучше бы через Коммунальный мост поехали, а то красава наглухо стоит. Здоровья вам и малышу!» — ответили водители.

В целом дорожная обстановка по городу оценивается в 4 балла.