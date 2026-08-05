Утром 5 августа ДТП сковало движение на Красавинском мосту в Перми

Также горожане отмечают, что ситуацию осложняет ремонт дороги. Одна из девушек попросила водителей в комментариях пропустить скорую, потому что она едет в роддом. Меньше, чем через 10 минут она поблагодарила всех и сообщила, что они успешно преодолели мост.