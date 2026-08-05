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Спасатели посетили острова и предупредили хабаровских дачников о подтоплениях

Вода подошла к 34 участкам на Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят мониторинг паводковой обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Из-за подъема уровня Амура вода зашла на территорию 34 участков. Спасатели посетили хабаровских дачников и предупредили о возможной угрозе подтоплений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

МЧС на катере патрулирует акваторию вблизи береговой черты островов. С местными жителями провели беседы: им порекомендовали убрать урожай, перенести вещи и имущество на возвышенности и напомнили об опасности нахождения на дачах в период большой воды.

Напомним, что по прогнозу специалистов к 7−10 августа уровень Амура может составить 430−450 сантиметров, а к 13−16 августа — 470−500 сантиметров. Гидрологи ежедневно следят за ситуацией и уточняют данные по мере прохождения паводка.

— В настоящее время организован постоянный мониторинг паводковой обстановки, уточнение данных с гидропостов. Также налажено тесное межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами для оперативного реагирования на происшествия в случае осложнения обстановки, — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели предупредили: жителям и гостям края следует воздержаться от сплавов по реке, а также соблюдать меры безопасности.

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