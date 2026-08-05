Беременную с аутоиммунным заболеванием спасли от осложнений

— В отделении собрали консилиум врачей, в состав которого вошли и сотрудники кафедры кожных заболеваний ВолгГМУ, — рассказали в пресс-службе Облздрава. — После обследования стало понятно, что рецидив аутоиммунного заболевания случился в том числе из-за сухости кожи. Но назначать привычные гормональные препараты беременной было нельзя, поэтому медики начали лечение противовоспалительными и антибактериальными средствами. К радости, местная терапия принесла желанный результат.