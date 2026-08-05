Хабаровским дачникам предложили спасти урожай кабачков и других овощей

Особенно актуальна в конце лета помощь с кабачками. Для многих дачников это настоящий «урожай без тормозов» — кусты продолжают выдавать новые плоды быстрее, чем семья успевает их готовить. А то, что на человеческом столе часто становится проблемой, для животных зоосада превращается в полезное лакомство. Кабачки любят, в частности, медведи, кабаны и другие растительноядные обитатели.