Хабаровским дачникам предложили спасти урожай кабачков и других овощей

В Хабаровске стартовала акция «Добрый урожай» — жители могут передать в Приамурский зоосад излишки овощей, фруктов и ягод для его обитателей, сообщает пресс-служба зоосада.
Принимать урожай будут с 5 августа по 5 октября. Животным нужны тыквы, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, капуста, картофель, ягоды и орехи. Все продукты должны быть свежими, без признаков порчи, неочищенными и не нарезанными.
Особенно актуальна в конце лета помощь с кабачками. Для многих дачников это настоящий «урожай без тормозов» — кусты продолжают выдавать новые плоды быстрее, чем семья успевает их готовить. А то, что на человеческом столе часто становится проблемой, для животных зоосада превращается в полезное лакомство. Кабачки любят, в частности, медведи, кабаны и другие растительноядные обитатели.
Перед зимой овощи и фрукты помогают животным получать дополнительные витамины и разнообразить рацион. В прошлом году благодаря акции зоосаду удалось собрать около 10 тонн урожая.
Небольшие партии можно оставить у центрального входа у контролёров. Если урожая много, его принимают у нижних ворот возле охраны — там установлен специальный ящик «Добрый урожай».
Телефон для справок: (4212) 32−45−40.