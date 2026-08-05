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Хабаровским дачникам предложили спасти урожай кабачков и других овощей

То, что часто становится проблемой для дачников, поможет накормить животных.

В Хабаровске стартовала акция «Добрый урожай» — жители могут передать в Приамурский зоосад излишки овощей, фруктов и ягод для его обитателей, сообщает пресс-служба зоосада.

Принимать урожай будут с 5 августа по 5 октября. Животным нужны тыквы, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, капуста, картофель, ягоды и орехи. Все продукты должны быть свежими, без признаков порчи, неочищенными и не нарезанными.

Особенно актуальна в конце лета помощь с кабачками. Для многих дачников это настоящий «урожай без тормозов» — кусты продолжают выдавать новые плоды быстрее, чем семья успевает их готовить. А то, что на человеческом столе часто становится проблемой, для животных зоосада превращается в полезное лакомство. Кабачки любят, в частности, медведи, кабаны и другие растительноядные обитатели.

Перед зимой овощи и фрукты помогают животным получать дополнительные витамины и разнообразить рацион. В прошлом году благодаря акции зоосаду удалось собрать около 10 тонн урожая.

Небольшие партии можно оставить у центрального входа у контролёров. Если урожая много, его принимают у нижних ворот возле охраны — там установлен специальный ящик «Добрый урожай».

Телефон для справок: (4212) 32−45−40.