Пожароопасный сезон в Сибири может увеличиться до 130 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские ученые установили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов. К середине XXI века пожароопасный сезон в Сибири может продлиться до 115−130 дней — на 20−35% дольше, чем в конце прошлого столетия.
Наблюдения показывают, что с начала XXI века в Сибири растет число пожаров, способных уничтожать целые лесные массивы. Высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер быстрее высушивают лесную подстилку и древесину. Одновременно увеличивается грозовая активность — один из главных источников возгораний в удаленных районах региона.
Наиболее уязвимыми оказались леса Центральной и Северо-Восточной Сибири, притундровые территории и тайга криолитозоны. Здесь ученые зафиксировали рост интенсивности пожаров, снижение влажности почвы и увеличение площадей погибших лесов. На юго-востоке Сибири климат, напротив, становится более влажным, поэтому пожарная активность снижается.
Особую опасность огонь представляет для лиственничных лесов, которые помогают сохранять вечную мерзлоту и участвуют в регулировании углеродного баланса.
Старший научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Евгений Пономарев прогнозирует дальнейший рост числа экстремальных пожаров и возгораний, уничтожающих древостои. По мнению ученого, для оценки последствий необходимо регулярно наблюдать за состоянием лесов после прохождения огня.