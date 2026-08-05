Пожароопасный сезон в Сибири может увеличиться до 130 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские ученые установили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов. К середине XXI века пожароопасный сезон в Сибири может продлиться до 115−130 дней — на 20−35% дольше, чем в конце прошлого столетия.