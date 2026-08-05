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Пожароопасный сезон в Сибири может увеличиться до 130 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские ученые установили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов. К середине XXI века пожароопасный сезон в Сибири может продлиться до 115−130 дней — на 20−35% дольше, чем в конце прошлого столетия.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские ученые установили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов. К середине XXI века пожароопасный сезон в Сибири может продлиться до 115−130 дней — на 20−35% дольше, чем в конце прошлого столетия.

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН проанализировали спутниковые данные о мощности огня и потерях лесного покрова, а также метеорологические показатели в 11 лесных районах Сибири. Исследование охватило тайгу, территории вечной мерзлоты и лиственничные редколесья Арктики.

Наблюдения показывают, что с начала XXI века в Сибири растет число пожаров, способных уничтожать целые лесные массивы. Высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер быстрее высушивают лесную подстилку и древесину. Одновременно увеличивается грозовая активность — один из главных источников возгораний в удаленных районах региона.

Наиболее уязвимыми оказались леса Центральной и Северо-Восточной Сибири, притундровые территории и тайга криолитозоны. Здесь ученые зафиксировали рост интенсивности пожаров, снижение влажности почвы и увеличение площадей погибших лесов. На юго-востоке Сибири климат, напротив, становится более влажным, поэтому пожарная активность снижается.

Особую опасность огонь представляет для лиственничных лесов, которые помогают сохранять вечную мерзлоту и участвуют в регулировании углеродного баланса.

Старший научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Евгений Пономарев прогнозирует дальнейший рост числа экстремальных пожаров и возгораний, уничтожающих древостои. По мнению ученого, для оценки последствий необходимо регулярно наблюдать за состоянием лесов после прохождения огня.

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