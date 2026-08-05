Стали известны новые детали расследования смерти Курта Кобейна

Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав спустя полтора года после смерти музыканта потребовала передать ей все материалы полицейского расследования. Об этом сообщает New York Post.
Как следует из опубликованного письма адвоката Кортни Лав, в 1995 году она попросила полицию Сиэтла передать полный архив дела без сохранения копий в ведомстве. Среди запрошенных материалов были фотоплёнки, снимки, личные письма музыканта, а также финансовые и другие конфиденциальные документы.
Курт Кобейн был найден мёртвым в своём доме в Сиэтле в апреле 1994 года. Обстоятельства его смерти стали предметом многочисленных обсуждений и остаются одной из самых известных страниц в истории рок-музыки.
Ночная атака на Тульскую область: сотни БПЛА повредили дома и склад Wildberries.