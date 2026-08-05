Лимиты в киберстраховании выросли вдвое

К середине 2026 года средний лимит в сегменте киберстрахования увеличился в два раза относительно 2025 года и достиг 350 млн руб., следует из данных одного из крупных страховых брокеров «Эльбрус». По оценке компании, это максимальный показатель за всю историю российского рынка. В «Согазе» оценивают, что по итогам шести месяцев 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 12 млрд руб. В «АльфаСтраховании» говорят о более чем двукратном росте спроса.