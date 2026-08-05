«Нейропоток» выкупил производство хлебобулочной продукции под брендом Frozella

Собственник АО «Нейропоток» в СПАРК не указан. Компания зарегистрирована в августе 2025 года, гендиректором является Сергей Жданов, владеющий также Новой инвестиционной группой. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев не исключает, что сделка может быть промежуточной. По его мнению, бизнес-модель Сергея Жданова очень походит на стратегию портфельного инвестора, а не стратегического отраслевого игрока.