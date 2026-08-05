В пяти районах Хабаровского края 7 августа ожидаются сильные ливни и грозы с ветром до 20 м/с

В Хабаровском крае объявлено предупреждение о непогоде. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в Бикинском, Вяземском, районе имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из-за обильных осадков на малых и средних реках края возможны подъёмы уровней воды на 1−1,5 метра. Местами вода может выйти на пойму и достичь неблагоприятных отметок. Существует вероятность разлива малых рек, где нет гидрологических наблюдений. Прогнозы будут уточняться по фактически выпавшим осадкам.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. Пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Не стоит находиться вблизи широкоформатных и слабо закреплённых конструкций, не оставляйте рядом транспорт. Туристским группам лучше приостановить движение и переждать непогоду в населённых пунктах или на турбазах.
Спасатели предупреждают об опасности выхода в лес и на водоёмы. В частных домах и на приусадебных участках необходимо очистить ливневые стоки от мусора, убрать имущество из низин на возвышенность, подготовить мостки, освободить подвалы. При грозе лучше укрыться в здании — опасно находиться вблизи одиноких высоких деревьев, металлических конструкций и линий электропередачи. Не оставляйте детей без присмотра. В случае происшествия звоните на 112.
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