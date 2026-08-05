В пяти районах Хабаровского края 7 августа ожидаются сильные ливни и грозы с ветром до 20 м/с

Спасатели предупреждают об опасности выхода в лес и на водоёмы. В частных домах и на приусадебных участках необходимо очистить ливневые стоки от мусора, убрать имущество из низин на возвышенность, подготовить мостки, освободить подвалы. При грозе лучше укрыться в здании — опасно находиться вблизи одиноких высоких деревьев, металлических конструкций и линий электропередачи. Не оставляйте детей без присмотра. В случае происшествия звоните на 112.