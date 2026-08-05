В историческом центре Ростова-на-Дону изменят правила охраны культурного наследия

Однако при разработке зоны охраны вне поля зрения оказались значимые постройки второй половины прошлого века, представляющие образцы советского модернизма. В их числе — Ростовский музыкальный театр и Ростовский театр драмы имени Горького. Отсутствие этих объектов в реестре привело к избыточным ограничениям этажности в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Помимо этого, действующие нормативы игнорируют уже сложившуюся многоэтажную жилую среду в центральных кварталах города.