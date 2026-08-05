В Воронеже выставили праздничные и траурные платки

Повседневные, праздничные, траурные и памятные платки конца XVIII — начала XX века выставили в Музее истории Воронежского края. Около 40 экспонатов — своего рода краткий экскурс в историю и женской моды, и текстильного производства.
Самые ранние вещи — головные уборы из парчи. Такие платки, расшитые золотыми нитями, повязывали поверх повойника замужние женщины. Рядом в витрине нарядный платок, который надевала невеста за день до венчания, чтобы пройти по селу с приглашением на торжество. К этим экспонатам из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который и подготовил выставку, воронежцы добавили несколько своих — например, головное полотенце. Его могли носить как девушки (свернув в налобную полоску), так и женщины (поверх сборчатой шапочки), в обоих случаях расшитые концы красиво спускались на спину.
Старинный старообрядческий платок — образец ручной кубовой набойки.
— Процесс нанесения рисунка был очень трудоемким, особенно в начале XIX века, когда набойка была ручной. Иногда для производства платка требовались три разных мастера: первый делал форму из дерева или металла, второй подбирал цвета, а третий наносил краску. На полотно клали доску с рисунком и простукивали сверху киянкой. А чтобы на темно-синем платке оставался белый узор, его перед окрашиванием «проставляли» с помощью специального раствора, который после вымывали, — пояснила научный сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Екатерина Шелухина.
Большинство экспонатов — фабричные. В Центральной России в середине позапрошлого столетия работало более 30 мануфактур, где производили ярко-красные «французские», светло-коричневые и траурные черные платки (их еще называли платками «по печали») из ситца, шерстяные «шалочки» с вышивкой тамбурным швом, роскошные жаккардовые платки со смелыми цветовыми сочетаниями: сине-оранжевые, красно-зеленые…
Особая статья — памятные платки, которые печатались и в качестве подарка, и с утилитарными целями. Сам феномен появился в XVII веке в Европе. Спустя полтора века печатать на ткани карты и портреты с гравюр начали и в России.
— Например, план местности (в военный поход, путешествие или торговую миссию) удобнее было возить с собой на ткани, нежели на бумаге. На сгибах изображение не стиралось, — пояснила Шелухина. — В нашей стране подобные платки стали сувенирами в честь побед в битвах, коронаций, юбилеев. На образце, изготовленном в Англии, можно увидеть пейзаж Московского Кремля в 1812 году: на фоне — пылающий город, в центре — описание построек. Другие экспонаты посвящены войне с Турцией 1877−1878 годов, открытию памятника и десятилетию крестьянской реформы Александра II.
Выставка «Платков и шалей яркий хоровод» работает в Музее истории Воронежского края (ул. Плехановская, 29) до 6 сентября.