В Воронеже выставили праздничные и траурные платки

Самые ранние вещи — головные уборы из парчи. Такие платки, расшитые золотыми нитями, повязывали поверх повойника замужние женщины. Рядом в витрине нарядный платок, который надевала невеста за день до венчания, чтобы пройти по селу с приглашением на торжество. К этим экспонатам из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который и подготовил выставку, воронежцы добавили несколько своих — например, головное полотенце. Его могли носить как девушки (свернув в налобную полоску), так и женщины (поверх сборчатой шапочки), в обоих случаях расшитые концы красиво спускались на спину.