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Продукцию без документов нашли в магазинах СНТ под Красноярском

Предпринимателям объявлены предостережения.

В магазинах СНТ под Красноярском нашли продукцию без ветеринарных документов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты проверили магазины «Виктория», «Галина», «Апельсин» и «Автотрест» на территориях СНТ у платформ «Крючково» и «Водораздел» в Емельяновском округе. На прилавках обнаружили молочную, мясную и рыбную продукцию, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Это значит, что происхождение товара неизвестно, а его качество и безопасность не подтверждены.

Нарушения выявлены у индивидуальных предпринимателей Сополева И. В. и Сополева М. И. Им объявлены предостережения.

Ранее мы сообщали, что ИИ нашёл странное сырьё в мантах и консервах в Красноярске.