Продукцию без документов нашли в магазинах СНТ под Красноярском

Специалисты проверили магазины «Виктория», «Галина», «Апельсин» и «Автотрест» на территориях СНТ у платформ «Крючково» и «Водораздел» в Емельяновском округе. На прилавках обнаружили молочную, мясную и рыбную продукцию, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Это значит, что происхождение товара неизвестно, а его качество и безопасность не подтверждены.