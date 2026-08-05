Власти объяснили, почему не планируют запускать поезда из Калининграда к Голубым озёрам

Ввиду удаления остановочного пункта «Голубые озёра» от микрорайона Прибрежный более двух километров, предполагается, что такая перевозка будет востребована только в период летних перевозок из-за массового посещения мест отдыха. Так как есть наличие альтернативного автобусного сообщения, а также отсутствие перспективного пассажиропотока, возобновление движения в направлении Калининград — Голубые озёра сейчас не рассматривается, — объяснили в министерстве.