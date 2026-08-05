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Власти объяснили, почему не планируют запускать поезда из Калининграда к Голубым озёрам

Стоимость обновления инфраструктуры оценивают в более чем 300 миллионов рублей.

Власти объяснили, почему не планируют возобновлять железнодорожное сообщение из Калининграда к Голубым озёрам. По данным регионального министерства инфраструктуры, маршрут будет востребован только летом. Об этом сообщили представители ведомства на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ранее между Южным вокзалом и Голубыми озёрами уже курсировали поезда. В министерстве отметили, что сейчас на участке отсутствует железнодорожная инфраструктура. Стоимость обновления составит более 300 миллионов рублей.

Ввиду удаления остановочного пункта «Голубые озёра» от микрорайона Прибрежный более двух километров, предполагается, что такая перевозка будет востребована только в период летних перевозок из-за массового посещения мест отдыха. Так как есть наличие альтернативного автобусного сообщения, а также отсутствие перспективного пассажиропотока, возобновление движения в направлении Калининград — Голубые озёра сейчас не рассматривается, — объяснили в министерстве.

Остановочный пункт располагается в районе поворота с Мамоновского шоссе к жилому комплексу «Новая Рублёвочка». Недалеко от неё находится городской пляж. В 2024 году там обустроили мангальную зону за 225 тысяч рублей. На площадке установили деревянные столики, скамейки и четыре мангала.

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