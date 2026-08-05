Застройщики передадут Красноярску земельные участки для школ и детсадов

Как сообщили в департаменте градостроительства администрации города, обязанность сформировать и передать муниципалитету землю закреплена в 19 договорах о КРТ. В десяти из них инвесторы также должны подготовить проектную документацию для школ и отдельно стоящих детских садов. Еще восемь договоров предусматривают, что застройщики самостоятельно возведут социальные объекты.