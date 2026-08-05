Застройщики передадут Красноярску земельные участки для школ и детсадов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом центре застройщики безвозмездно передадут городу 29 земельных участков под строительство объектов образования. Это предусмотрено договорами о комплексном развитии территорий (КРТ).
Общая площадь участков превысит 316 тысяч квадратных метров — это почти половина территории экопарка «Гремячая грива». Из них 23 участка предназначены для строительства детских садов, еще шесть — для школ.
Как сообщили в департаменте градостроительства администрации города, обязанность сформировать и передать муниципалитету землю закреплена в 19 договорах о КРТ. В десяти из них инвесторы также должны подготовить проектную документацию для школ и отдельно стоящих детских садов. Еще восемь договоров предусматривают, что застройщики самостоятельно возведут социальные объекты.
Сейчас в Красноярске действует 28 договоров о комплексном развитии территорий. Помимо строительства образовательных учреждений, они предусматривают создание библиотек, школ искусств, спортивных объектов и учреждений дополнительного образования, передачу квартир для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, строительство дорог, модернизацию инженерной инфраструктуры и благоустройство городских территорий.
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