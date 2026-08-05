22 «земских работника культуры» отправятся работать в территории Красноярского края

Уже в августе 22 специалиста отправятся развивать культуру в малых населенных пунктах по программе «Земский работник культуры». Большая часть из них — это недавние выпускники профессиональных образовательных учреждений культуры Красноярского края. Программа помогает решить проблему кадрового дефицита в учреждениях культуры в малых городах, поселках и селах. Молодые специалисты пополнят коллективы домов культуры, библиотек и детских школ искусств в Ачинском, Боготольском, Енисейском, Ермаковском, Манско-Уярском, Мотыгинском, Рыбинском, Таймырском Долгано-Ненецком, Шарыповском, Шушенском, Эвенкийском округах и ЗАТО п. Солнечный. Желаю участникам программы успешной и продуктивной работы! В добрый путь! — напутствовал молодых специалистов министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. В пресс-службе министерства культуры края напомнили, проект реализуется второй год подряд. Он направлен на поддержку специалистов, готовых для работы переехать в малые населенные пункты. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 миллион рублей, например, на покупку жилья или обустройство. Кроме того, в Красноярском крае реализуют аналогичную программу — «Земский тренер».