В России расширили систему страхования вкладов на электронные кошельки

В России систему страхования вкладов распространили на электронные деньги клиентов банков. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
До сих пор при отзыве лицензии у банка страховое возмещение распространялось только на вклады и счета в пределах одного миллиона четырёхсот тысяч рублей. Средства, находившиеся на электронных кошельках, под защиту не попадали. Новый закон устраняет этот пробел.
Страховое возмещение будет доступно только владельцам электронных кошельков, которые прошли идентификацию. На анонимные кошельки новые правила распространяться не будут. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального подписания.
Ночная атака на Тульскую область: сотни БПЛА повредили дома и склад Wildberries.