День спорта в Волгограде: фан‑фест «Динамо‑Синара» и матч «Ротор» — «Челябинск»

В первой половине дня в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт мероприятие для болельщиков. На одной площадке с «Динамо» выступят представители регбийной команды «Ротор» и футбольного клуба «Ротор». В программе — сессии вопросов и ответов, интервью, а также фото‑ и автограф‑сессии с игроками и тренерами. Дополнительно организаторы предусмотрели раздачу сувениров и подарков от партнёров мероприятия. Цель события — подчеркнуть роль спорта как объединяющей силы и продемонстрировать открытость команд перед болельщиками.