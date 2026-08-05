Автоледи сбила ребенка в красноярском дворе

Все случилось на улице Елены Стасовой 2 августа, сегодня в ГАИ рассказали подробности. Установлено, что 63-летняя женщина-водитель легковой иномарки двигалась по дворовой территории и в этот момент из-за припаркованных машин на дорогу выбежал 7-летний мальчик. Автоледи не успела среагировать и наезда избежать не удалось.