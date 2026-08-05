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Автоледи сбила ребенка в красноярском дворе

В Октябрьском районе Красноярска в результате ДТП пострадал ребенок-пешеход.

В Октябрьском районе Красноярска в результате ДТП пострадал ребенок-пешеход.

Все случилось на улице Елены Стасовой 2 августа, сегодня в ГАИ рассказали подробности. Установлено, что 63-летняя женщина-водитель легковой иномарки двигалась по дворовой территории и в этот момент из-за припаркованных машин на дорогу выбежал 7-летний мальчик. Автоледи не успела среагировать и наезда избежать не удалось.

Пострадавшего ребенка оперативно доставили в больницу. К счастью, травмы оказались незначительными, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В отношении водителя возбудили дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью».

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