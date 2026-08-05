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Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну 5 августа

Четырехтонная вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, утром 5 августа должна столкнуться с поверхностью Луны. Об этом сообщает газета The Guardian.

Четырехтонная вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, утром 5 августа должна столкнуться с поверхностью Луны. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет о разгонном блоке, который 15 января 2025 года вывел к Луне посадочный модуль Blue Ghost-1 компании Firefly, а также японский лунный аппарат Resilience, разработанный компанией ispace.

По расчетам специалистов, удар ожидается около 6:35 по Гринвичу (9:35 мск). Ступень врежется в лунную поверхность со скоростью примерно 8690 километров в час, уточняет газета.

Как сообщили в НАСА, в результате столкновения должен образоваться кратер диаметром около 18 метров и глубиной примерно четыре метра. Кроме того, удар поднимет над поверхностью облако пыли и каменных обломков. По предварительным данным, ступень упадет в кратер Эйнштейна, расположенный у западного края Луны, который нередко остается труднодоступным для наблюдений с Земли.

Марсоход Curiosity недавно сделал снимок поверхности Марса, на котором запечатлен объект, по своей форме напоминающий ракету. На необычную находку обратил внимание уфолог Скотт Уоринг.

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