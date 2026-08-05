Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну 5 августа

Как сообщили в НАСА, в результате столкновения должен образоваться кратер диаметром около 18 метров и глубиной примерно четыре метра. Кроме того, удар поднимет над поверхностью облако пыли и каменных обломков. По предварительным данным, ступень упадет в кратер Эйнштейна, расположенный у западного края Луны, который нередко остается труднодоступным для наблюдений с Земли.