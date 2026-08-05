Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 5 августа

В Нижегородской области снят режим беспилотной опасности — об этом проинформировала ГУ МЧС России по Нижегородской области. Отмена ограничений произошла утром 5 августа: специальные меры перестали действовать в 07:39.
Жителей региона призывают соблюдать осторожность: если будут найдены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, к ним не следует подходить. В случае нештатных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефону 112.
Режим был введён в ночь на 5 августа — в 01:17, и его продолжительность составила свыше шести часов.
Ранее еще два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 4 августа.
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