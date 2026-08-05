Ученик хабаровской гимназии № 7 прошёл в финал проекта «Разгон. Максимус»

Заявки на участие в проекте подали тысячи молодых людей со всей России, однако до заключительного этапа допустили лишь 20 человек. В число самых амбициозных вошел и ученик хабаровской гимназии № 7. Также юный инженер является воспитанником технопарка «Кванториум», созданного в Хабаровске в 2020 году. Мини-кванториум также функционирует на базе учебного учреждения.