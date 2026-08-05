Ученик хабаровской гимназии № 7 прошёл в финал проекта «Разгон. Максимус»

Ученик старших классов из Хабаровска Матвей Васильев прошел в финал всероссийского проекта «Разгон. Максимус», в рамках которого молодые дарования реализуют самые смелые и инновационные проекты в сфере инженерии и робототехники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Заявки на участие в проекте подали тысячи молодых людей со всей России, однако до заключительного этапа допустили лишь 20 человек. В число самых амбициозных вошел и ученик хабаровской гимназии № 7. Также юный инженер является воспитанником технопарка «Кванториум», созданного в Хабаровске в 2020 году. Мини-кванториум также функционирует на базе учебного учреждения.
— Мы кодили, а после решили добавить креатива — в программу включили аналог автопилота, включающийся нажатием кнопки. В результате машина начинает двигаться самостоятельно, — отметил Матвей Васильев.
В гимназии для старших классов предусмотрен отдельный технологический профиль, в рамках которого ученики получают основы производственных, инженерных и информационных сфер деятельности. Курс делает акцент на предметах, тесно связанных с математикой, информатикой и естественной наукой.
— Поздравляем нашего ученика и воспитанника технопарка «Кванториум» Матвея Васильева с вхождением в число финалистов всероссийского проекта «Разгон. Максимус»! — поздравила ученика директор гимназии Наталья Иванова.
Руководитель школы объяснила, что открытие класса инженерного профиля стало откликом на запрос промышленных предприятий Хабаровского края о подготовке квалифицированных кадров.
Напомним, что другое учебное учреждение Хабаровска вошло в престижный реестр «100 лучших образовательных организаций России». Работу руководства и педагогического состава гимназии № 1 получила высокую оценку. Школа получила соответствующий сертификат качества.