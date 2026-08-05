Баскетболисты Хабаровского края вошли в четверку сильнейших студенческих команд России

Мужская сборная Хабаровского края по баскетболу «ДВГАФК-Полянка» приняла участие во Всероссийской летней Универсиаде. Финальный этап прошел на федеральной территории «Сириус» в Сочи, здесь собрались сильнейшие студенческие сборные России. Соревнования проходили в два этапа. На групповой стадии команда одержала три победы в трех матчах, став единственной командой, завершившей этот этап без поражений в своей группе. Первое место в группе обеспечило игрокам выход в полуфинал. Заключительный матч баскетболисты сыграли со сборной командой из Москвы, уступив сопернику. По итогам Всероссийской Универсиады хабаровская команда заняла четвертое место. «Для нашей команды это было первое выступление и сразу — выход в четверку сильнейших студенческих команд страны. Такой результат заслуживает самой высокой оценки. Ребята заявили о себе, доказали, что способны на равных бороться с лидерами российского студенческого баскетбола. Благодарю игроков и тренерский штаб за характер и достойное представление Хабаровского края», — отметил председатель президиума федерации баскетбола Хабаровского края, Михаил Мезенцев. Индивидуальную награду вручили центровому сборной Хабаровского края. Александр Филонов попал в символическую пятерку XВсероссийской летней Универсиады — в число пяти лучших баскетболистов всего турнира.