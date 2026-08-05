Зоосад «Приамурский» объявил старт акции «Добрый урожай»

С 5 августа по 5 октября в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске проходит традиционная благотворительная акция «Добрый урожай». Жители региона могут передать излишки дачного урожая — овощи, фрукты, ягоды и орехи — для заготовки кормов на зиму. Это поможет обеспечить животных полноценным и разнообразным рационом в холодный сезон. Лето и осень — важный период подготовки: в зоосаде заготавливают сено, веточный корм, желуди, а также овощи и фрукты. К участию принимаются тыква, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, свежие ягоды, орехи, капуста и картофель. Продукты должны быть свежими, без признаков порчи, неочищенными — нарезанные не принимаются, ягоды — только свежие, не замороженные. Небольшие партии можно оставить у центрального входа у контролеров, крупные — привезти к нижним воротам, где установлен специальный ящик «Добрый урожай». В 2025 году для обитателей зоосада собрали около 10 тонн овощной и плодово-ягодной продукции. Организаторы приглашают жителей Хабаровска и района присоединиться к акции и помочь позаботиться о животных. Телефон для справок: (4212) 32−45−40.