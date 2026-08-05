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Педагог из Хабаровска представит край на всероссийском этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В Якутске прошел межрегиональный этап XXI Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Среди победителей — специалист из Хабаровска, Юлия Мирвис. Она методист и педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра «Восхождение», руководитель исторического клуба «Русич». Юлия Мирвис разработала проект «Ангелы в белых платочках», посвященный истории и духовному служению сестер милосердия в России и Хабаровском крае. Теперь работа.

В Якутске прошел межрегиональный этап XXI Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Среди победителей — специалист из Хабаровска, Юлия Мирвис. Она методист и педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра «Восхождение», руководитель исторического клуба «Русич». Юлия Мирвис разработала проект «Ангелы в белых платочках», посвященный истории и духовному служению сестер милосердия в России и Хабаровском крае. Теперь работа представит край на всероссийском уровне.