На Красноярских Столбах спасатели помогли девочке с травмой ноги

В нацпарке «Красноярские Столбы» 10-летняя девочка повредила ногу при падении. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Инцидент произошел вечером 4 августа. Мама ребенка обратилась к спасателям, дежурившим на выдвижном посту у центрального входа. Специалисты оказали девочке первую помощь, а затем помогли ей добраться до улицы Свердловской.
«Призываем родителей быть максимально бдительными. Помните, что в первую очередь за безопасность ребенка отвечаете именно вы. Во время прогулок по лесу не отпускайте детей далеко от себя и всегда оценивайте риски, прежде чем покорять очередную тропу. Берегите себя и своих близких!», — дали совет родителям спасатели.
Напомним, ранее на Таймыре Красноярского края спасателем пришлось эвакуировали двух туристов, которые, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности и не смогли самостоятельно выбраться.