На Красноярских Столбах спасатели помогли девочке с травмой ноги

«Призываем родителей быть максимально бдительными. Помните, что в первую очередь за безопасность ребенка отвечаете именно вы. Во время прогулок по лесу не отпускайте детей далеко от себя и всегда оценивайте риски, прежде чем покорять очередную тропу. Берегите себя и своих близких!», — дали совет родителям спасатели.