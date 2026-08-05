В Калининградской области на браконьеров наложили штрафов на 3,13 млн рублей

Общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 3,13 млн рублей. В ходе рейдов инспекторы изъяли 357 незаконных сетей, 74 транспортных средства и 1 313 кг рыбы. По восьми случаям браконьерства материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ.