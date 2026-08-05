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В Калининградской области на браконьеров наложили штрафов на 3,13 млн рублей

Восемь случаев стали поводом для возбуждения уголовных дел.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области за семь месяцев года инспекторы рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства выявили 1 222 случая браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 3,13 млн рублей. В ходе рейдов инспекторы изъяли 357 незаконных сетей, 74 транспортных средства и 1 313 кг рыбы. По восьми случаям браконьерства материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

В Калининградской области в первом полугодии 2026 года выявленный ущерб от незаконной охоты составил 1 млн рублей.