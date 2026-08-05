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Город и 17 хуторов Волгоградской области 5 августа остались без газа

В Урюпинском районе Волгоградской области ряд населенных пунктов остался без.

В Урюпинском районе Волгоградской области ряд населенных пунктов остался без газа. Подача ресурса прекращена с 5 августа, а период отключения продлится ровно сутки. Как пояснили в администрации района, это связано с проведением ООО «Газпром трансгаз Волгоград» плановых работ.

В частности, без голубого топлива остались Урюпинск, а также хутора Ольшанка, Креповский, Петровский, Серковский (Краснянское с.п.), Кухтинский, Красный, Попов, Учхоз, Дьяконовский-2, Акишин, Осиповский, Котовский, Вдовольский, Окладненский, Федотовский, Зеленый, Долгий.

Напомним, в конце июля на 4 дня отключали газ в 17 населенных пунктах Кумылженского района. Это также было связано с плановыми работами газовиков.

Фото сгенерировано ИИ.