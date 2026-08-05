Город и 17 хуторов Волгоградской области 5 августа остались без газа

В Урюпинском районе Волгоградской области ряд населенных пунктов остался без газа. Подача ресурса прекращена с 5 августа, а период отключения продлится ровно сутки. Как пояснили в администрации района, это связано с проведением ООО «Газпром трансгаз Волгоград» плановых работ.